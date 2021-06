Primo weekend in zona bianca, più controlli notturni sulla movida di Verona

Li ha decisi il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha proposto anche una soluzione contro le code all'ingresso del Cortile di Giulietta: accesso a gruppi di 26 visitatori e per un tempo prestabilito

Ieri, 10 giugno, si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Verona. Prefettura, forze dell'ordine e Comune di Verona si sono coordinati perché è in arrivo il primo fine settimana in zona bianca del Veneto e quindi il primo senza coprifuoco.

Come riportato da Angiola Petronio sul Corriere di Verona, aumenteranno i controlli notturni sulla movida in città, con militari e agenti a vigilare sul rispetto delle norme dalle 19 fino alle 2 nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Controlli che, invece, nella giornata di domenica saranno più concentrati tra le 14 e le 21. Domenica, inoltre, è il giorno della Giulietta e Romeo Half Marathon, la cui partenza sarà anticipata per permettere il deflusso dei partecipanti già in tarda mattinata.

E la mezza maratona è solo il primo dei tanti eventi che questa estate si svolgeranno a Verona. Si avvicinano, infatti, i primi eventi della stagione areniana, il passaggio della Mille Miglia, Opera Wine e il Motor Bike Expo in fiera. Sulla predisposizione delle adeguate misure di sicurezza e sulla gestione del traffico per questi appuntamenti, il comitato si è accordato per riunirsi la prossima settimana.

Intanto, il prefetto Donato Cafagna ha proposto una soluzione per uno dei problemi del centro storico di Verona: le code all'ingresso del Cortile di Giulietta. La proposta del prefetto potrebbe essere testata già da questo fine settimana e prevede l'ingresso a gruppi di 26 visitatori (ovvero la capienza massima oggi consentita), i quali potranno restare nel cortile per un tempo da stabilire, ma che potrebbe essere di circa 10 minuti. Questo per evitare che si formino serpentoni di visitatori lungo Via Cappello.