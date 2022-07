«Vi garantiamo che la prima corsia è stata bonificata: non ci sono mine»

«Care amiche ma soprattutto, visto come guidate, cari amici automobilisti, splendide notizie dal "Mimmo", il Movimento italiano motorizzati molto onesti». Con un video spassoso, che allo stesso tempo ricorda una regola del Codice della Strada che troppo spesso viene lasciata nel dimenticatoio, Girolamo Lacquaniti ha allietato amici e conoscenti sui social.

Comandate della Polstrada di Verona e portavoce dei funzionari di polizia, viene chiamato Mimmo da chi lo conosce bene. Soprannome che per l'occasione è diventato l'acronimo di un movimento nato dalla sua dialettica, per spingere gli automobilisti ad utilizzare maggiormente la prima corsia, frequentemente ignorata dalle auto: «Vi possiamo oggi infatti offrire l'assoluta garanzia dell'avvenuta bonifica della prima corsia di marcia su tutta la viabilità nazionale. Questo vuol dire che potete percorrerla senza il timore di mine anti uomo o anti carro. In più, sempre grazie al "Mimmo", abbiamo anche la garanzia che la prima corsia non è ad esclusivo appannaggio dell'odiosa casta dei camionisti, per questo anche tu fai come il Mimmo, usa la prima corsia che è democratica, sicura e, sopratutto, anche obbligatoria quando è libera. E a te che pensi "ma a me piace di più la corsia centrale", ricorda le parole di tua madre quando ti diceva "non metterti in mezzo" o a quanto è brutto essere considerato uno che si mette sempre in mezzo a.... Completa la frase a piacere! E allora fai come il Mimmo, usa la prima corsia, aiuterai le nostre strade ad avere meno traffico, meno pericolosi zig-zag e anche meno insulti che vengono trasmessi tramite codice Morse dagli abbaglianti di chi ti segue. E allora fai come me, fai il "Mimmo"».

«Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso». È quanto recita l'articolo 143, comma 5 del Codice della Strada, la cui violazione comporta la decurtazione di 4 punti sulla patente e una sanziona che va dai 42 ai 173 euro.