Weekend dell'Epifania di grande traffico sull'autostrada del Brennero

Quello dell'Epifania sarà un lungo weekend di grande traffico sull'A22, a causa dei rientri per la fine delle festività.

Secondo le previsioni dell'Autostrada del Brennero, nella giornata di giovedì 5 gennaio sarà da bollino rosso la fascia oraria tra le 12 e le 18 in direzione sud e da bollino arancione quella compresa tra le 6 e le 12. In direzione nord invece bollino arancione dalle 6 alle 18.

Per chi si sposterà verso Modena, la giornata di venerdì 7 vede una previsione uguale a quella precedente: bollino arancione tra le 6 e le 12, rosso tra le 12 e le 18. In direzione del Brennero invece è previsto grande traffico solo nelle prime ore del giorno.

Il primo bollino nero è per la fascia oraria compresa tra le 12 e le 18 di sabato 7 gennaio, in direzione sud. Nella stessa giornata la fascia tra le 6 e le 12 sarà da bollino rosso e quella tra le 18 e le 24 da bollino arancione. Traffico regolare invece per chi si muoverà verso nord.

Bollino nero tra le 6 e le 18 di domenica invece per chi si metterà in viaggio in direzione sud, quando evidentemente è prevista la maggior parte dei rientri.