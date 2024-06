Maltempo in arrivo, a Verona chiusi tutti i parchi cittadini: previste grandinate e raffiche di vento fino a 70 chilometri orari

Il Settore strade e giardini del Comune di Verona. in accordo con Amia, ha stabilito per domenica 9 giugno la chiusura di tutti i parchi e dei parchi gioco cittadini a causa del meteo avverso. Le previsioni, soprattutto a partire dal pomeriggio, indicano infatti temporali localmente molto intensi e forte vento.

«Secondo l’ultimo bollettino, - evidenzia una nota di Amia - i temporali risulteranno estremamente localizzati ma laddove si formeranno ci sono le potenzialità per fenomeni severi. Le pericolosità sono associate a forti raffiche di vento superiori ai 70 km/h, grandinate di medie e grosse dimensioni e forti piogge concentrate su brevi intervalli temporali».

In via precauzionale, dunque, è stata decisa la chiusura dei parchi cittadini per domenica 9 giugno. E il provvedimento potrebbe essere esteso anche alla giornata successiva, ovvero lunedì 10 giugno, nel caso in cui dovessero rendersi necessari verifiche e controlli dettagliati su eventuali danni evidenziati sulle strutture e sulle alberature presenti. Quest'ultima, per il momento solo ipotizzata, è una decisione che verrà eventualmente presa a seconda dell’intensità degli eventi atmosferici e delle zone che dovessore risultare colpite. In tal caso, la decisione sarà prontamente comunicata.

Il bollettino meteo regionale

Nel frattempo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido dalle ore 14 di sabato 8 giugno fino alle ore 14 di domani, domenica 9 giugno, che prolunga lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta – Bacchiglione. Lo stato di attenzione è riferito al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani (PD).

Oggi sono previste precipitazioni locali, a tratti sparse, con piovaschi o rovesci e qualche temporale sulle zone montane e pedemontane. Probabilità di precipitazioni bassa sulla pianura interna e fenomeni quasi assenti sulle zone costiere. Non è escluso qualche fenomeno intenso sulle zone montane.

Domani, le previsioni di Arpav indicano fenomeni in prevalenza assenti al mattino, salvo qualche piovasco in montagna. Al pomeriggio ingresso di rovesci e temporali a partire dalle zone occidentali, poi in estensione al resto del territorio in serata, quando la probabilità di precipitazioni sarà medio-alta (50-70%) ovunque. Possibili fenomeni localmente intensi dal pomeriggio/sera.