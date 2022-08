Caso Lucia Raso, nuovo presidio in piazza di parenti, amici e associazioni

È stato organizzato per domani mattina, 24 agosto, il terzo presidio per Lucia Raso. I familiari e parenti della ragazza veronese deceduta in Germania nel novembre 2020 scenderanno in Piazza Bra a Verona alle 11.15. Insieme a loro ci saranno gli amici di Lucia Raso ed i rappresentanti di alcune associazioni. Tutti si ritroveranno fino alle 12 per abbattere il silenzio che monta attorno ad una vicenda su cui la Procura di Verona sta indagando.

Alla manifestazione di domani sarà presente anche la nonna di Lucia Raso, la quale vorrà rilasciare alcune importanti dichiarazioni pubbliche. Al suo fianco ci sarà Maria Xenia Sonato, madre di Lucia Raso. Ed hanno aderito anche Il Circolo della Rosa, l'associazione antiviolenza Petra, Il Filo di Arianna, Se Non ora Quando, Non una di Meno, Donne in Nero, l'associazione delle Vittime della strada, il Circolo Pink, Isolina, il Telefono Rosa e il Circolo Nuova Analisi.