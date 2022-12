Presidio in piazza per Lorenzo Casini. La madre: «Voglio la verità»

Per suo figlio chiede verità e giustizia e martedì prossimo, 6 dicembre, lo farà anche in Piazza Bra, a Verona, con una manifestazione. Elisabetta Casini è la madre di Lorenzo Casini, il 22enne trovato morto a Gazzoli di Costermano del Garda nell'abitazione dove viveva in affitto. Il prossimo 3 gennaio saranno passati 4 anni dal decesso del giovane, un decesso etichettato come suicidio ma avvenuto in circostanze che hanno generato forti dubbi in Elisabetta Casini. Per questo, la donna martedì scenderà in piazza dalle 9.30 alle 17. «Voglio fare conoscere la storia di mio figlio e sensibilizzare opinione pubblica e magistratura», ha dichiarato.

La magistratura scaligera è infatti al lavoro sull'opposizione presentata da Elisabetta Casini e dal suo legale Antonio Guglielmelli alla richiesta di archiviazione dell'accusa di omissione di soccorso rivolta alla migliore amica, al coinquilino e all'ex fidanzato di Lorenzo Casini. Per la madre della vittima, i tre avrebbero avuto l'occasione di aiutare e potenzialmente salvare il 22enne nella notte in cui è morto. «Voglio la verità - chiede la madre di Lorenzo - Voglio l'apertura di indagini più approfondite. Non sono convinta delle circostanze della morte di Lorenzo e per questo voglio che si approfondisca il caso e si verifichi con esattezza cosa accadde. E non mi darò pace finché non avrò una risposta chiara».

L'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione si è tenuta il 17 novembre scorso. E il giudice per le indagini preliminari ha preso tempo per analizzare tutti i riscontri. Il gip ancora non si è pronunciato e la battaglia di Elisabetta Casini prosegue.