La telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la tempesta su Verona

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato lunedì mattina il sindaco di Verona Federico Sboarina per esprimere la sua «solidarietà e vicinanza, insieme a quella di tutti gli italiani», nei confronti dei cittadini veronesi rimasti duramente colpiti dal violento nubifragio e dalla tromba d’aria di domenica 23 agosto. Durante la telefonata, il presidente ha chiesto informazioni sulla situazione e si è sincerato del fatto che, nonostante la gravità del fenomeno meteorologico, non vi fossero stati feriti. Il capo dello Stato ha poi chiesto notizie sulla situazione degli alberi caduti, particolarmente lesionati a causa delle forti raffiche di vento.

«È stata una grande e piacevole sorpresa la telefonata del presidente Mattarella. - ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina - Ero appena rientrato dal sopralluogo effettuato, ieri mattina, insieme al governatore del Veneto, in alcune delle zone più colpite della città. Ho informato il presidente Mattarella, sottolineando come questo nuovo e devastante evento sia per Verona un duro colpo dopo i mesi di lockdown. La nostra città sta tenacemente reagendo alla crisi dovuta alla pandemia, e adesso servono altre risorse per il ripristino. Ho ringraziato il presidente per la telefonata e la solidarietà espressa, ricordandogli come, a seguito di questi accadimenti, servano ora, con urgenza, nuovi fondi da destinare alla sistemazione dei numerosi ed importanti danni presenti in molte zone della città e in molte attività produttive oltre che abitazioni private. Il presidente - ha quindi concluso Sboarina - mi ha inoltre ribadito come, nonostante la furia dell’evento, sia un vero miracolo che non vi siano stati feriti, ma solo danni materiali».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post Facebook del sindaco di Verona