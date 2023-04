A Sommacampagna la presentazione del nuovo piano comunale di protezione civile

L’amministrazione comunale di Sommacampagna ha fatto sapere che presenterà giovedì 20 aprile, alle ore 21 in Sala Consiliare, il nuovo Piano comunale di Protezione Civile. Nell'occasione verranno illustrate alla cittadinanza le scelte adottate e le linee di indirizzo per le norme e le disposizioni di questo importante documento, fondamentale strumento operativo nei momenti di emergenza e difficoltà.

All’incontro saranno presenti il sindaco Fabrizio Bertolaso, il consigliere delegato alla Protezione Civile Maurizio Cassano, l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Sommacampagna, il dott. Geologo Alberto Dacome estensore del piano, l’ing. Luca Lonardi responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, che hanno collaborato alla redazione del Piano.

«Prima della formale approvazione in Consiglio, - si legge in una nota del Comune - l’amministrazione ha voluto promuovere questo incontro nella convinzione che l’efficacia del Piano sarà maggiore se i cittadini saranno informati sui rischi potenziali e sulle azioni da intraprendere e/o sulle misure da adottare in caso di evento calamitoso».

Il Piano, a quanto si apprende, è stato redatto secondo le linee guida regionali su supporto informatico. La cartografia è stata curata tramite l’utilizzo dei GIS (Sistemi Informativi Territoriali) per ottenere un efficiente accesso ai dati anche in situazione di emergenza.