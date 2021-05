Vaccini anti Covid ai cinquantenni, è boom di prenotazioni in Veneto: «Seimila ogni 5 minuti»

Lo comunica Azienda Zero che spiega di aver ricevuto «100 mila prenotazioni in poche ore»

Tra i 50-59enni è stato un vero e proprio "boom" di prenotazioni in Veneto per la vaccinazione contro Covid-19 che si è aperta oggi. Lo riferisce in una nota Azienda Zero che parla di «100 mila in poche ore, con punte di 6 mila ogni 5 minuti».

La nota di Azienda Zero prosegue spiegando che «il Sistema continua a ricevere le richieste con un trend che non sembra ancora scendere». La stessa comunicazione di Azienda Zero precisa che al momento «tutti i punti vaccino della Regione sono pronti per somministrare le dosi a questa categoria che a differenza delle classi 60-69 dove l’accesso era stato più lento, ha accolto rapidamente l’opportunità di vaccinarsi».

A provare (e poi riuscire) a prenotare è stato anche un "trio" d'eccezione a Verona: il sindaco, vicesindaco e presidente del Consiglio Comunale. Lo ha reso noto via social lo stesso primo cittadino scaligero Federico Sboarina: «Alle 16 si sono aperte le prenotazioni per i 50enni. In tantissimi ci abbiamo provato e dopo qualche tentativo siamo riusciti anche noi a prenotarci per il vaccino. Con il vicesindaco Luca Zanotto e il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio».

Il presidente del Veneto Luca Zaia aveva annunciato giusto questa mattina, la volontà di «aprire le prenotazioni dei vaccini alla fascia di età 50-59 anni dalle 16 di oggi, con una disponibilità di 800 mila posti fino al 9 giugno». Lo stesso governatore Zaia aveva quindi precisato che «tutti i cinquantenni avranno la possibilità di prenotarsi», mentre il 16% di loro già risulta essere stato vaccinato. Il presidente Zaia aveva poi concluso: «Il mio obiettivo sarà di aprire alla fascia di età 40-49 anni prima della fine di maggio».