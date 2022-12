Un tuffo nelle acque del Biffis per salvare dall'annegamento il cane Milo: premiati in Comune i soccorritori Mauro e Yorick

Nemmeno un dubbio o un istante di esitazione per Mauro Vanzo e Yorick Fasoli, che ai primi di ottobre, una domenica mattina mentre erano impegnati in una corsa lungo il canale del Biffis, si sono gettati in acqua per salvare la vita del cane Milo, un giovane segugio nero avvistato ad annaspare disperatamente mentre veniva trascinato via dalla corrente. Un gesto spontaneo e di grande civiltà, fatto senza pensarci due volte, con la sola voglia di portare aiuto, il più rapidamente possibile, ad un animale in difficoltà.

Un esempio di altruismo che viene ricordato così in una nota del Comune e per il quale la città di Verona è loro riconoscente. Proprio per questo nella giornata di oggi, giovedì 22 dicembre in sala Arazzi a Palazzo Barbieri, entrambi i soccorritori sono stati premiati con una targa di ringraziamento consegnata dal sindaco Damiano Tommasi, insieme al consigliere comunale con delega alla Tutela degli animali Giuseppe Rea: "Per il coraggio e l’amore verso gli animali dimostrato nel gesto nobile e valoroso". Presente alla cerimonia anche Virginia Beghini, accompagnata dal suo cane Milo.

«Un bel gesto quello compiuto da Mauro e Yorick. - ha evidenziato il sindaco Damiano Tommasi - Un’azione che li ha resi parte responsabile di quello che accade nella nostra città, lanciando un segnale di particolare sensibilità verso gli animali domestici, che rappresentano affetti speciali per molti veronesi, visto che sono presenti in tante famiglie. A Mauro e Yorick va riconosciuto, in questo caso eccezionale, il merito di aver agito senza nemmeno pensarci. Per questo ci tenevamo a premiarli».

A ritirare il premio anche per l’amico Yorick Fasoli, impossibilitato a presenziare per impegni di lavoro, è intervenuto Mauro Vanzo che ha ringraziato il sindaco Tommasi per lo speciale riconoscimento: «Non era necessario, - ha sottolineato Vanzo - l’abbiamo fatto al solo scopo di salvare la vita di Milo. La gioia d’esserci riusciti, dopo ripetuti e pericolosi tentativi è stata immensa, è come aver salvato dalle acque una persona. Un momento che non dimenticheremo mai». Il consigliere Giuseppe Rea ha quindi aggiunto: «Il loro gesto rappresenta veramente l’amore per gli animali che non è sempre così facile da individuare tra le persone. Sia Mauro che Yorick hanno fatto un’azione valorosa che, come hanno evidenziato anche loro, avrebbero fatto per una persona come per un animale. Non è una cosa semplice, in determinati momenti serve grande forza e loro sono stati veramente bravi», ha concluso Rea.