Pregiudicato fermato con arnesi da scasso: aveva già ricevuto il Foglio di Via

Gli agenti delle Volanti della Questura di Verona stavano svolgendo uno dei consueti servizi di controllo del territorio intorno alle 15.30 di domenica, quando hanno intercettato un uomo che si aggirava in maniera sospetta in Borgo Roma, nella zona del parcheggio della Chiesa di Santa Teresa.

I poliziotti avrebbero riconosciuto l'individuo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, e si sono insospettiti vedendolo salire a bordo di un’autovettura con un borsone di grosse dimensioni, decidendo così di fermarlo.

Il cittadino moldavo classe 1990, vanta infatti numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, nello specifico, per furti in abitazione e su veicoli in sosta. Gli agenti, dopo averlo sottoposto agli opportuni accertamenti, hanno esteso i controlli anche sull’auto, rinvenendo all’interno del borsone arnesi utili allo scasso: un coltello acuminato ed una trancia di notevoli dimensioni, di cui l’uomo non ha fornito agli operatori convincenti spiegazioni, anche in considerazione del fatto che non svolge alcuna attività lavorativa.

Al termine delle verifiche le forze dell'ordine hanno dunque sequestrato gli attrezzi e denunciato V.S. per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Inoltre il Questore della Provincia di Verona, la dottoressa Ivana Petricca, lo scorso novembre, aveva già disposto nei suoi confronti il Foglio di Via Obbligatorio, vietandogli di fare ritorno nel Comune di Verona per 2 anni. Gli agenti lo hanno, quindi, denunciato anche per inottemperanza all’ordine del Questore, interessando la Divisione Anticrimine della Questura che ha già preso in carico la posizione del soggetto.