Pregiudicati fermati sul lago di Garda con arnesi da scasso nascosti in auto

Individuati dai carabinieri di Malcesine mentre si trovavano in ferie sul lago di Garda, due cittadini italiani pluripregiudicati che risultano residenti ad Adrano, in provincia di Catania, sono stati segnalati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e oggetti atti allo scasso.

I due sarebbero stati notati mentre si aggiravano per Malcesine e sono stati sottoposti ad un controllo, che ha portato alla luce i loro precedenti per reati contro il patrimonio. È scattata così la perquisizione dell'auto, dove sarebbero stati trovati nel bagagliaio, nascosti sotto la ruota di scorta, numersoi attrezzi utili allo scasso come chiavi alterate, grimaldelli, martelli e cacciaviti, secondo le forze dell'ordine solitamente utilizzati da chi è dedito ai furti in abitazioni e su vetture.

Per i due individui dunque è scattata la segnalazione in stato di libertà.