Prefettura di Verona, pubblicato un bando per l'accoglienza di 100 profughi

La Prefettura di Verona ha pubblicato nelle scorse ore, nella sezione bandi di gara e concorsi, «la procedura negoziata per stipula di una convenzione per l'affidamento dei servizi di gestione e accoglienza 100 posti in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti per l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, messi a disposizione dal concorrente nella provincia di Verona, per un periodo di 10 mesi dal 1° maggio 2023 al 29 febbraio 2024».

«Il Governo italiano si sta trovando a gestire una delle peggiori fasi di emergenza per quanto riguarda gli sbarchi sul nostro territorio. Se i dati degli arrivi dovessero continuare come negli ultimi mesi ci troveremo di fronte a numeri quadruplicati rispetto all'anno scorso», ha detto giovedì a Treviso il presidente del Veneto Luca Zaia. Stato di emergenza dichiarato dal Governo, che trova riscontro anche nell'urgenza della procedura adottata dalla Prefettura.

Il valore complessivo dell'appalto è di poco superiore a 1,5 milioni di euro compreso: importo pro capite al giorno, pannolini per neonati, materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci, kit di primo ingresso, pocket money e scheda telefonica.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 20 aprile.