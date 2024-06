Precipitano sulla Pressanella: morto un 33enne, salvo per miracolo un veronese

È Marco Massera, 33enne di San Giorgio Bigarello in provincia di Mantova, l'uomo che ha perso la vita sulla Pressanella, in Trentino, nella mattinata di sabato 22 giugno.

Nella tragica caduta, come riferiscono i colleghi di TrentoToday, è rimasto ferito un 36enne veronese, G.B., che è stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara.

Nativo di Fidenza, Massera lavorava nel piccolo comune alle porte di Mantova dove si era trasferito nel 2019 ed era iscritto al Cai di San Pietro in Cariano. Oltre ad essere un amante della montagna era anche un esperto di arrampicate. Lascia la moglie.

Il drammatico incidente ha avuto luogo tra le 6.30 e le 7 del mattino nella zona sopra Vermiglio. I due sarebbero partiti all'alba per la conquistare cima Pressanella, a 3558 metri di quota, salendo alla parete nord. Superati i 3 mila però, mentre si trovavano in cordata, uno dei due avrebbe perso l'appiglio, portando con sé anche il compagno di scalata. Un volo di circa 300 metri risultato fatale per il 33enne mantovano e che ha miracolosamente risparmato il 36 veronese che, nonostante le numerose ed importanti ferite riportate, è riuscito a spingersi fino ad un punto utile per lanciare l'allarme.

Arrivati in zona, gli uomini del Soccorso alpino, insieme al personale della guardia di finanza, hanno recuperato prima il ferito e poi la salma dell'alpinista deceduto.

Rimane ancora da capire cosa abbia portato alla drammatica caduta.