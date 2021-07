L'incidente si è verificato nella mattinata di venerdì nel Comune di Valeggio sul Mincio, in via Buse Prevaldesca: l'uomo avrebbe 37 anni ed è stato elitrasportato a Borgo Trento dal personale del 118

Dopo quello avvenuto giovedì a Zevio, che ha visto un'operaio restare ferito, un altro incidente sul lavoro è stato registrato venerdì, questa volta a Valeggio sul Mincio.



Secondo le prime informazioni, un 37enne stava probabilmente lavorando su una linea telefonica in via Buse Prevaldesca poco prima delle 11, quando sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri, per cause ancora da chiarire. Lanciata l'allerta, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con elicottero ed ambulanza che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.Sul posto anche i carabinieri.