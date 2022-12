Operaio 30enne portato d'urgenza in ospedale dopo essere precipitato da 4 metri al lavoro

Un infortunio sul lavoro avvenuto nella zona del lago di Garda, ha portato al ricovero d'urgenza di una persona.

Stando a quanto appreso, l'episodio ha avuto luogo a Castelnuovo intorno alle ore 10, dove un operaio di 30 anni è precipitato da un'altezza di circa 4 metri, forse a causa di un malore: l'uomo stava stava effettuando delle misurazioni all'interno di un immobile privato per conto di una ditta incaricata di effettuare dei lavori, quando è caduto dalla botola posta sul solaio nel sottotetto dell'abitazione.

Scattato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dopo avergli fornito le prime cure, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e i tecnici Spisal per gli accertamenti del caso.