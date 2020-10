Precipita da un'altezza di 4 metri in cava: operaio ferito e portato in ospedale

Un uomo è stato portato in ospedale a Borgo Trento, dopo un incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata di martedì a Verona.

Intorno alle 10.30, presso la ditta Pagani Calcestruzzi di via Falcona, un operaio classe 1986, originario della Romania, stava facendo manutenzione su un nastro trasportatore appoggiato a dei pilastri, quando uno di questi avrebbe ceduto, forse a causa di un movimento errato della gru. L'uomo a quel punto sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri e in suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno condotto in ospedale in condizioni di media gravità per un trauma toracico.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia scientifica e dello Spisal, per occuparsi degli accertamenti del caso.

