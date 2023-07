Precipita con l'aereo nella zona del Baldo, morto a 57 anni: si indaga sull'incidente

Non c'è stato niente da fare per il pilota tedesco al comando del Cesna FR 182 che nel pomeriggio di domenica si è schiantato nella zona di Fraine di Sotto: a causare l'incidente mortale potrebbe essere stato un guasto

Partito poco prima da Trento avrebbe fatto sosta all'aeroporto Boscomantico per poi rientrare al punto di partenza, secondo quanto spiegano i vigili del fuoco, ma l'ultraleggero non è mai arrivato a destinazione, probabilmente a causa di un guasto. Potrebbe esserci questo infatti alla base dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica nella zona di Ferrara di Monte Baldo e costato la vita ad un pilota tedesco di 57 anni, unica persona presente a bordo dell'aereo. Sulla vicenda indaga l'Autorità Nazionale Sicurezza del Volo (Ansv) insieme ai carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese.

M.K. era partito intorno alla ore 14 dall'aereoporto Gianni Caproni di Trento con il suo velivolo da turismo, un Cesna FR 182, in direzione del piccolo scalo aeroportuale scaligero, per poi tornare indietro. Una volta giunto sulla zona del Monte Baldo, intorno alle 16.45, l'ultraleggero si è però schiantato nella zona di Fraine di Sotto, poco lontano dal Vajo dell'Orsa: è verosimile che l'aereo abbia accusato un guasto, con il pilota che potrebbe aver tentato un atterraggio di emergenza.

Lo schianto però si è rivelato mortale per il 57enne, rimasto ingabbiato tra le lamiere del velivolo che si era rovesciato e non gli ha dato scampo.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto con l'intervento dei carabinieri di Caprino, l'elicottero del 118, il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, accorsi con il personale dell’elicottero di Drago 154 del reparto volo di Venezia e i colleghi del distaccamento di Bardolino. Le operazioni sono state rese ancor più complicate dalla zona particolarmente impervia: il personale sanitario è riuscito a raggiungere il Cesna, ma ha potuto solamente dichiarare il decesso del pilota. Le difficoltà incontrate nel raggiungere la zona hanno reso lungo e articolato il recupero del corpo, avvenuto grazie al lavoro dei pompieri e alla presenza dell'elicottero, a bordo del quale è stato caricato con l'utilizzo del verricello. Dopodiché la salma è stata condotta alla superficie di volo di Ferrara di Monte Baldo ed infine presso le camere mortuarie dell'ospedale di Caprino Veronese per l'esame autoptico, come disposto dal pubblico ministero, insieme al sequestro dell'aerea e dei rottami dell'aereo, che potranno però essere recuperati solo nei prossimi giorni.