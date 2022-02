Positivi al Covid-19, vìolano l'isolamento domiciliare: denunciati in 5 a Verona

I controlli sul territori dei carabinieri della Compagnia di Verona sono proseguiti anche nel corso dell'ultima settimana, non solo per quanto riguarda i reati predatori o legati al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche sull'osservanza delle norme anti Covid e i provvedimenti emessi dall'Ulss 9 Scaligera nei confronti dei soggetti contagiati dal nuovo coronavirus.

Soltano negli ultimi giorni infatti, sono 5 le persone positive al Covid-19 denunciate dai militari dell'Arma alla Procura della Repubblica, per non aver osservato l'isolamento domiciliare obbligatorio.

Sono stati svolti inoltre servizi mirati in piazzale XXV Aprile volti a verificare il rispetto della normativa all’interno di mezzi di trasporto ed esercizi pubblici, che hanno portato ad infliggere una sanzione amministrativa nei confronti di tre persone, risultate sprovviste di green pass rafforzato.