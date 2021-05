Covid-19: i dati dei positivi nei singoli Comuni della provincia veronese

Cerro Veronese e Pressana sono gli unici due Comuni della provincia veronese che ad oggi, domenica 2 maggio, si presentano senza casi rilevati di soggetti positivi al virus Sars-CoV-2. Rispetto a ieri, infatti, il Comune di San Mauro di Saline vede oggi salire da 0 a 2 i suoi casi positivi, mentre il Comune di Bonavigo è l'unico quest'oggi ad avere 1 solo caso positivo al suo interno.

Per quanto riguarda il capoluogo Verona troviamo 1.050 casi quest'oggi, vale a dire 19 in meno rispetto a ieri, così come a calare sono i positivi nella cittadina di Villafranca dove i soggetti positivi sono passati da 112 a 96 tra sabato e domenica. Bussolengo resta invece più o meno stabile a quota 90, uno in meno rispetto a ieri, a fronte di una popolazione di oltre 20 mila abitanti. Altri Comuni piuttosto popolosi, tra i 15 mila ed i 25 mila abitanti, presentano un numero di casi positivi abbastanza simile: 89 a San Giovanni Lupatoto, 85 a Zevio, 84 a Pescantina e 79 a Cerea.

Il dato dell'incidenza di positività calcolato ognii mille abitanti è pari nel capoluogo Verona a 4,04 mentre è più basso a Villafranca di Verona dove cala a 2,87. I dati più elevati li troviamo a San Zeno di Montagna con 13,41 e a Ferrara di Monte Baldo, ma si parla rispettivamente di 19 casi su 1.417 abitanti totali e di 3 casi su 268 abitanti totali. Particolarmente bassa è invece l'incidenza di positività, sempre sotto il valore 1, nei seguenti Comuni veronesi: Salizzole, Castagnaro, Bosco Chiesanuova e Bonavigo. Di seguito la tabella con tutti i dati.

