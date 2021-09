Sorpreso a rubare un portatile, aggredisce il direttore del negozio e viene arrestato

Pur di scappare con la refurtiva non avrebbe esitato a colpire il direttore del punto vendita, è stato comunque fermato poco dopo.

Un 33enne di origine moldava, residente a Verona e con precedenti, nel pomeriggio di sabato avrebbe cercato di sottrarre un computer portatile Apple al negozio Mediaworld situato nel centro commerciale di Verona Uno. Le sue mosse però non sarebbero passate inosservate agli occhi del direttore, il quale lo ha affrontato quando si è accorto che l'uomo stava rimuovendo il blocco antitaccheggio dal dispositivo, venendo però aggredito a suon di calci e pugni.

Il ladro sarebbe poi riuscito a fuggire dall'esercizio commerciale, ma il rapido intervento dell’addetto alla sicurezza privata e dei carabinieri della sezione Radiomobile ha permesso di bloccarlo poco dopo. Al termine della perquisizione personale, il 33enne è stato trovato in possesso di tutto il necessario per neutralizzare i sistemi antitaccheggio: due magneti ad alta resistenza, un cutter ed una tronchesina.

Il MacBook è stato restituito al titolare del negozio, mentre il cittiadino moldavo è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria e posto ai domiciliari presso la propria abitazione. Lunedì mattina è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento e lo ha rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo, fissata per il 9 ottobre.