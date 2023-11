Ponte Nuovo, sabato riaprirà il passaggio pedonale ma non quello delle auto

Ponte Nuovo riaprirà il passaggio pedonale sabato 11 novembre. Questi giorni, spiegano dal Comune di Verona, serviranno infatti per completare il posizionamento di un parapetto a bordo ponte, in quanto attualmente non ci sono protezioni dell'impalcato. Successivamente si procederà alla realizzazione della soletta del ponte, lato monte, per poi smontare le parti di ponteggio danneggiate dalla piena dell'Adige.

Resta invece ancora interdetto il passaggio delle auto, ciò per ultimare le valutazioni sulla sicurezza del ponteggio.

«Non ci siamo mai fermati con i lavori, e stiamo mettendo in atto tutte le azioni possibili per non avere ritardi rispetto al cronoprogramma - spiega l’assessore alle Strade Federico Benini -. Sono state adottate tutte le misure precauzionali per limitare i danni, compresa la rimozione dei tronchi trasportati dal fiume che si erano fermati sotto la prima campata del ponte grazie al supporto dei vigili del fuoco. Siamo attivi per monitorare costantemente la situazione e i livelli idrometrici. Nei prossimi giorni contiamo di poter ispezionare nel dettaglio le strutture inferiori del ponteggio, per poter poi proseguire con le lavorazioni, oltreché sull’impalcato, anche all’intradosso del ponte».