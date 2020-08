Caduto nel canale Biffis, daino recuperato dai pompieri e poi liberato

Giornata fortunata per un daino caduto in acqua nel canale artificiale Biffis.

L'animale era stato avvistato alle 8.30 di questa mattina, 26 agosto, da alcuni passanti a Gaium, una località del comune di Rivoli Veronese. Annaspava in acqua e cercava di risalire le scivolose sponde di cemento.

Per soccorrere l'animale, è partita da Bardolino una squadra dei vigili del fuoco con camion e gommone. Messa in acqua l'imbarcazione alla diga di Bussolengo, i pompieri hanno risalito la corrente fino ad intercettare il daino a Pol di Pastrengo, dove sono riusciti ad avvicinarlo ed issarlo a bordo. L'animale si è sdraiato sul fondo del gommone, stremato ed impaurito per la lunga nuotata. La squadra lo ha accudito fino all'arrivo di una agente del polizia provinciale, assieme alla quale lo ha rimesso in libertà in un boschetto poco lontano.