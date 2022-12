Una crepa nel ghiaccio della pozza di abbeveraggio gelata e un telefono cellulare trovato nel mezzo: le ricerche dei pompieri

Alle ore 12.30 di oggi, mercoledì 7 dicembre, i vigili del fuoco spiegano di essere intervenuti in zona Conca dei Parpari, nel Comune di Roverè Veronese, dopo che alcuni escursionisti avevano riferito di aver trovato un telefono cellulare al centro di una pozza d'acqua ghiacciata. Il luogo, secondo quanto si apprende, sarebbe solitamente utilizzato per far abbeverare gli animali al pascolo in estate.

Da subito, chiariscono i pompieri, si è pensato ad una persona caduta nelle acque, dato che il telefono, ancora funzionante, sarebbe stato trovato al centro della pozza d'acqua con una parte del ghiaccio rotto. I pompieri, partiti da Caldiero con due mezzi e cinque uomini, non appena giunti sul posto si sono così attivati per iniziare una perlustrazione dello stagno. L'attività è stata svolta da un operatore dotato di idrocostume e la perlustrazione è stata successivamente espletata anche in modo più approfondito dal personale sommozzatore dei vigili del fuoco giunti da Venezia a bordo di un elicottero.

In base a quanto riportato dai pompieri, le ricerche si sono concluse verso le ore 15.10 con esito negativo. Il telefono cellulare precedentemente rinvenuto sarebbe pertanto stato preso in custodia dai carabinieri della locale stazione per svolgere ulteriori verifiche.