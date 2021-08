Cane scivola nel tubo di un canale, pompiere si cala in acqua e lo trae in salvo

Un meticcio di 16 anni di nome Laki non ce la faceva più ad uscire dal tubo del diametro di un metro che in zona di Via delle Primule, a Verona, incanala il corso dell'acqua

Ieri sera, 19 agosto, poco prima delle 21.30, i vigili del fuoco hanno salvato un animale in Via delle Primule, a Verona. Durante una passeggiata, un cane meticcio di 16 anni di nome Laki era scivolato per circa quattro metri dall'argine del canale, finendo in acqua. Il cagnolino non riusciva più ad uscire da un tubo del diametro di un metro che in quel tratto incanala il corso dell'acqua per circa centro metri.

Per trarre in salvo Laki, un pompiere si è infilato la muta da soccorritore acquatico, si è calato nel tubo ed ha raggiunto il cagnolino infreddolito e spaventato. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa due ore con il recupero dell'animale.