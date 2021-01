Calci e spinte ai poliziotti per non farsi identificare, arrestato 26enne

Ha aggredito gli agenti che gli avevano chiesto un documento, creando disordini all'interno di una tabaccheria e scagliandosi violentemente contro una poliziotta. È accaduto mercoledì scorso, 6 gennaio, a Verona, intorno alle 17.20, nel corso di un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Gli agenti hanno fermato in Via Gaspare del Carretto un ragazzo, chiedendogli di mostrare un documento per poterlo identificare. Il giovane ha dichiarato di non avere alcun documento ed ha spinto via i poliziotti, dandosi alla fuga ed entrando in una tabaccheria dove ha creato scompiglio. Raggiunto dagli operatori, il ragazzo non ha esitato a colpirli violentemente, sferrando calci e spintonandoli con forza e scagliandosi in particolare contro la poliziotta. L'agente è stata poi condotta al pronto soccorso per curare le lesioni alla mano riportate nella colluttazione.

Grazie all'aiuto di un avventore della tabaccheria è stato possibile contenere la furia del giovane, che ha continuato a mantenere una condotta aggressiva anche all'interno dell'auto di servizio e della questura. L'arrestato è stato poi identificato: è un cittadino nigeriano di 26 anni, il cui nome ha come iniziali E.S..

Il 26enne non sarebbe nuovo ad episodi simili. Alle sue spalle avrebbe alcuni precedenti, l'ultimo dei quali avvenuto appena venti giorni prima nei confronti degli agenti della polizia municipale di Trento. E.S. è risultato anche irregolare sul territorio italiano ed è già destinatario di un provvedimento di espulsione. Il suo comportamento gli è costato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. All'esito del giudizio direttissimo che si è svolto ieri mattinata, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria.