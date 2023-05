Tre caprioli restano intrappolati nel progno a Pigozzo: salvati dalla polizia provinciale

La Provincia di Verona ha comunicato che nel pomeriggio di mercoledì, in seguito alla segnalazione di un residente, la polizia provinciale è intervenuta per liberare tre caprioli rimasti intrappolati nel progno, lungo via Squaranto a Pigozzo, nel Comune di Verona. In base a quanto riportato nella nota della Provincia, gli animali pare stessero vagando sul greto, bloccati tra le mura di regimentazione idrica alte circa quattro metri e le briglie.

Sul posto sono dunque intervenuti, calandosi con l’ausilio di una scala, sei agenti e una guardia venatoria volontaria. Quest'ultimi, con l’aiuto di un battitore, avrebbero quindi indirizzato i caprioli verso la rete di cattura posizionata tra le due pareti del progno. Dopo averli tratti in salvo, spiegano sempre dalla Provincia di Verona, gli agenti ne hanno verificato le condizioni di salute.

In base a quanto si apprende, gli animali sarebbero tre maschi di cui un esemplare di giovane età. Tutti loro sono stati rilasciati il pomeriggio stesso in un’area poco distante.