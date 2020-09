Bar in piazza Erbe ancora aperto oltre l'orario di chiusura: maxi multa della polizia

Secondo quanto riportato dalla questura di Verona, sarebbe stato l'unico bar di piazza Erbe ancora aperto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre, all'incirca verso le ore 3.15. Il locale sarebbe infatti stato ancora in esercizio, con il personale impegnato a servire bevande alcoliche agli avventori seduti ai tavoli. Il fatto, riferito in una comunicazione ufficiale della questura di Verona, sarebbe stato accertato nello specifico dagli agenti delle Volanti che avrebbero notato come «mentre tutti gli altri locali della piazza erano chiusi, il "Caffè ai Lamberti" invece aveva le serrande alzate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla luce di tutto questo, spiega sempre la nota della qeustura scaligera, «è scattato, inevitabilmente, il controllo amministrativo da parte dei poliziotti della Squadra Amministrava della Questura con la contestazione e notifica delle violazioni verificate». Nello specifico, la polizia spiega di aver contestato al locale del centro storico di Verona «il mancato rispetto dell’orario di chiusura e relativa protrazione dello stesso, l’omesso sgombero dei locali, la somministrazione, oltre l’orario previsto, di bevande alcoliche». In base a quanto si apprende, le sanzioni complessivamente ammonterebbero «ad oltre 7 mila euro».