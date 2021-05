Cane vagabonda per Verona, inseguito e recuperato dalla polizia locale

L'animale, inizialmente segnalato in Viale Piave, è stato individuato dagli agenti in Stradone Santa Lucia. Dopo un paio di tentativi di recupero, il cane è stato bloccato e messo in salvo in Via Piatti, ormai quasi a San Massimo

Oggi, 6 maggio, il reparto motorizzato della polizia locale di Verona ha recuperato un cane in fuga al termine di un lungo inseguimento. L'animale, inizialmente segnalato in Viale Piave, è stato individuato dagli agenti in Stradone Santa Lucia. Dopo un paio di tentativi di recupero, il cane è stato bloccato e messo in salvo in Via Piatti, ormai quasi a San Massimo.

L'animale è sprovvisto di microchip e non è stato al momento possibile restituirlo al legittimo proprietario. Per questo è stato consegnato alle cure del canile municipale.

La polizia locale invita a segnalare sempre e tempestivamente animali vagabondi, che possono costituire un pericolo per i pedoni e per i conducenti di veicoli, in particolare motociclisti, che potrebbero venire coinvolti in un incidente stradale.