Targhe clonate, falsi documenti e generalità, tre denunciati a Lazise

Nelle ultime settimane, la polizia locale di Lazise ha intensificato i controlli di polizia stradale sui numerosi veicoli che transitano sul territorio. Poiché la stagione turistica è al momento ancora in fase di avvio, i mezzi che transitano fanno molto spesso riferimento a professionisti e mezzi aziendali che circolano per motivi di lavoro. E proprio la necessità di passare molte ore di lavoro alla guida ha evidentemente indotto tre conducenti ad adottare stratagemmi per evitare sanzioni e controlli.

TARGA CLONATA

Con un certosino lavoro artigianale, utilizzando lime e nastro adesivo nero, la targa anteriore e quella posteriore di una autovettura sono state modificate trasformando il numero 9 in 0. In questo modo, l'automobilista contava di garantirsi l'impunità in caso di violazioni rilevate con sistemi a distanza, come telecamere o autovelox.

Gli agenti che hanno scoperto la falsificazione hanno sequestrato le targhe ed hanno sottoposto a sequestro amministrativo il veicolo, con ritiro della carta di circolazione. Il conducente, invece, è stato denunciato a piede libero per guida con targa falsificata e falso in atto pubblico.

PERMESSO DI GUIDA INTERNAZIONALE STAMPATO IN PROPRIO

Per poter circolare alla guida di un autocarro, un titolare di patente extraeuropea necessita anche di un permesso internazionale di guida, secondo modelli previsti da una normativa internazionale. Il conducente scoperto dagli agenti di Lazise ne era però sprovvisto ed aveva pensato di procurarsene uno tramite internet, manipolando grossolanamente l'immagine individuata sul web e stampandola a colori.

Il documento mostrato agli operatori della polizia locale è apparso irregolare, visti i tanti elementi che ne dimostravano la falsità. Insospettiti, gli agenti hanno ritirato anche la patente di guida, la quale è stata analizzata dal laboratorio falsi documentali della polizia locale di Verona e si è rivelata abilmente contraffatta.

Il conducente è stato pertanto denunciato per i reati di falso ed è stato sanzionato per guida senza patente.

SOSTITUZIONE DI PERSONA

Ancora più stupefacente è stato lo stratagemma escogitato da un conducente professionale che durante un controllo ha dichiarato di avere lasciato la patente a casa aggiungendo delle generalità false.

I verbali redatti dagli agenti e notificati via posta alla ditta ed alla persona corrispondente alle generalità fornite hanno permesso di scoprire che chi era stato fermato alla guida non aveva più una patente valida da inizio 2000. L'uomo, in varie occasioni, aveva presentato al datore di lavoro una patente di guida falsificata nelle date di validità ed era riuscito ad ottenere un contratto di lavoro proprio per condurre automezzi aziendali.

Il conducente effettivo, una volta individuato, è stato denunciato penalmente per aver fornito false generalità mentre la ditta che lo aveva assunto lo ha adibito a diverse mansioni.

«Si tratta di tre episodi individuati in tempi ravvicinati e che destano molta preoccupazione - ha commentato Il responsabile della polizia locale di Lazise Massimiliano Gianfriddo - Se senza scrupoli si modificano targhe di circolazione e documenti di guida per garantirsi l’impunità o perché si è senza patente significa che il malcostume non ha limite. Fortunatamente il capillare controllo del territorio che la polizia locale di Lazise riesce a garantire almeno con una pattuglia esterna nei turni di servizio e la particolare sensibilità degli operatori nell’approfondire i controlli dei documenti e dei veicoli consente di individuare con continuità tali illeciti comportamenti, che evidentemente sono molto più diffusi di quanto si immagina».