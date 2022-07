Bivaccavano in cinque ai giardini Raggio di Sole, erano tutti irregolari in Italia

La polizia locale di Verona è intervenuta questa mattina, 19 luglio, all'interno dei giardini Raggio di Sole per verificare la presenza di alcuni soggetti sospetti, segnalati da un cittadino.

Gli agenti hanno individuato cinque persone che stavano bivaccando in una zona nascosta del parco, vicino alla pista di pattinaggio. Cinque giovani di nazionalità marocchina e di età compresa tra i 17 e i 30 anni che sono stati accompagnati al comando per il controllo. I cinque sono stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici per essere identificati e per consentire accertamenti completi. Tutti e cinque sono risultati irregolari in Italia e sono stati quindi indirizzati all'ufficio stranieri della questura per regolarizzare la loro posizione.

Su disposizione del magistrato di turno che era stato informato dei fatti, l'unico minorenne del gruppo è stato affidato ad una struttura di accoglienza della provincia di Rovigo poichè non erano disponibili altri posti sul territorio veronese. Ad accompagnare il minore nella struttura di accoglienza è stata una pattuglia della polizia locale.

Agli altri quattro è stata contestata la violazione amministrativa al regolamento di polizia urbana ed è stato notificato l'ordine di allontanamento dal territorio cittadino.