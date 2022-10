Droga, degrado e sosta selvaggia nel weekend della polizia locale di Verona

È stato un altro weekend impegnativo, quello tra venerdì 14 e domenica 16 ottobre, per la polizia locale di Verona, chiamata ad intensificare le proprie attività per la presenza di decine di migliaia di persone in città, richiamate da eventi come Hostaria, Verona Art in fiera e la partita di Serie A tra Hellas Verona e Milan: domenica gli agenti sono stati chamati a gestire la viabilità, visto l'esaurirsi di tutti parcheggi cittadini con deviazioni su corso Porta Nuova.



Auto in divieto di sosta in zona Stadio

Controlli e sosta selvaggia

Nel corso dei tre giorni sono state identificate 498 persone e controllate 357 autovetture, inoltre, su richiesta dei residenti del centro storico e del quartiere Stadio, sono state realizzate in tre giorni ben 450 sanzioni per divieto di sosta, di cui ben 105 attorno al Bentegodi nella serata di domenica, con 68 rimozioni di veicoli: nella zona dello Stadio, sono stati diversi i mezzi sanzionati perché impedivano l'accesso ai passi carrai.

Molte sanzioni sono state elevate nella zona universitaria tra lungadige Porta Vittoria e via San Francesco. Ben 14 veicoli privi di assicurazione sono stati sequestrati, mentre 2 autovetture sono risultate compendio di furto e già restituite ai legittimi proprietari.

Sei plateatici sono stati sanzionati perchè superavano le concessioni e saranno ora richiesti i provvedimenti di chiusura. Ben 32 verbali notificati per violazioni delle norme di polizia urbana, in particolare l'accattonaggio, ad altrettanti soggetti: tutti stranieri tranne uno, italiano che da solo ha superato le 300 violazioni contestate, senza mai pagarne una, e che stazionerebbe giornalmente in via Mazzini, nonostante sia stato invitato ogni volta a recarsi presso i Servizi Sociali affinchè gli sia fornito aiuto.



Droga sequestrata agli ex magazzini ferroviari



Pico con la droga rinvenuta

Droga e degrado

Le pattuglie sono anche tornate presso gli ex Magazzini Ferroviari in via Porto San Michele, dove erano state trovate nei giorni scorsi alcune persone che occupavano abusivamente l'area. Le unità cinofile hanno recuperato quasi 70 grammi di hashish suddivisi tra dosi e un panetto, nascosto in alcuni anfratti a circa due metri di altezza.

Altra droga è stata trovata all'interno dell'ex Tiberghien in viale Venezia, dove sono state individuate quattro persone che bivaccavano.

Due persone di origine marocchine, 30enni, sono state invece segnalate alla Procura della Repubblica per invasione di edificio in via Foroni dove si erano insediate, in condizioni di grave insalubrietà e in mezzo a rifiuti.



Le condizioni della casa di via Foroni

Incidenti

Per quanto attiene infine la sicurezza stradale, tra venerdì e domenica sono stati rilevati 14 sinistri, di cui uno con esito mortale che porta a 13 i decessi in città da inizio anno, 11 con feriti e due senza feriti.