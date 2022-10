Polizia locale, blitz negli ex magazzini ferroviari: due persone segnalate in procura

In seguito alle segnalazioni dei cittadini e alla denuncia della proprietà, nella mattinata di giovedì una decina di agenti della polizia locale di Verona sono entrati negli ex magazzini ferroviari situati a Porto San Pancrazio, dove hanno trovato due cittadini marocchini. Uno di questo è risultato essere privo di documenti e pertanto è stato accompagnato al comando di via del Pontiere, mentre entrambi verranno segnalati alla Procura della Repubblica per invasione di edificio e danneggiamento.

Dalla polizia locale sottolineano che l'area si trova in uno stato di forte degrado e che sarebbe diventata il rifugio di persone dedite a commettere reati.

Sul posto è intervenuta anche l'azienda proprietaria, con sede in Alto Adige, per la messa in sicurezza dell'edificio. Ai proprietari, il comando di via del Pontiere chiederà l'attivazione di un servizio di vigilanza privata e la pulizia periodica dell'area.

Nel corso della settimana, nella zona di Porto San Pancrazio, sono state identificate 111 persone, con il sequestro di 4 veicoli privi di copertura assicurativa e il recupero di un mezzo compendio furto.