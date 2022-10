Rifiuti, degrado e abusivi: la polizia locale entra nell'ex caserma di Riva di Villasanta

Erano state segnalate alcune persone che vi accedevano abusivamente, così, in seguito all'attività dei vigili di quartiere, martedì mattina il personale della polizia locale di Verona è entrato nell'ex caserma di Riva di Villasanta.

L'area si è presentata in un grave stato di degrado, con rifiuti e parti pericolanti, agli occhi degli agenti, i quali avrebbero sorpreso sul posto tre persone: due cittadini moldavi e un cittadino romeno, già segnalati dalle forze dell'ordine per vari reati, che vi alloggiavano da alcuni giorni. Questi dopo essere stati accompagnati per il fotosegnalamento presso il Comando di via del Pontiere, saranno segnalati all'autorità giudiziaria per invasione di edificio e danneggiamento aggravato.

Come detto, nell'area erano presenti rifiuti e sul posto è intervenuta la proprietà Agenzia del demanio per la messa in sicurezza.

La polizia locale attua periodici controlli sui siti abbandonati, ora mappati all'interno delle banche-dati del Comando, anche per verificare lo stato di attuazione di interventi manutentivi o di futuri cantieri.