Blitz della polizia locale di Verona alle ex Cardi: sette persone denunciate

Sono sette le persone denunciate per occupazione abusiva delle ex Officine Cardi al Chievo, tutte di nazionalità straniera. È l'esito del controllo straordinario effettuato nelle scorse ore dalla polizia locale di Verona e in particolare dei vigili di quartiere della Delegazione Ovest, in risposta alle segnalazioni degli attuali proprietari dell'immobile e del via vai di persone nei dintorni. Negli spazi vuoti delle ex Officine erano stati creati veri e propri mini appartamenti, caratterizzati da degrado e sporcizia. Sorprese all'interno dell'immobile, le sette persone di nazionalità rumena, moldava e nigeriana sono state segnalate alla Procura per occupazione abusiva e danneggiamento. Sul posto sono intervenuti i tecnici della proprietà per la messa in sicurezza.

Negli ultimi sette giorni i Vigili di Quartiere hanno identificato 67 persone e sequestrato 8 veicoli privi di assicurazione obbligatoria.

«Non c'è occupazione abusiva che non abbia le ore contate - afferma l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Grazie alla presenza costante e capillare degli agenti su tutto il territorio, ogni situazione sospetta viene subito intercettata, verificata e risolta. A ciò si aggiungono le segnalazioni dei cittadini, un supporto sempre molto prezioso. Le ex Officine Cardi sono un osservato speciale, così come tutte le aree più sensibili e a rischio abusivismo».