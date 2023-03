Stazione, Veronetta e Porta Vescovo nel mirino dei controlli antidroga della polizia locale

Nella serata di martedì è scattato a Verona un altra operazione di contrasto allo spaccio di droga da parte della polizia locale, che ha impiegato 15 agenti e 2 unità cinofile per controllare le zone di piazzale XXV Aprile, viale Piave, via Bassetti, Veronetta e Porta Vescovo.

Oltre 30 grammi di hashish sono stati rinvenuti, 27 persone sono state identificate e 3 cittadini stranieri sono stati segnalati alla prefettura in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

L'attenzione degli operatori si è concentrata sull'area della stazione ferroviaria, nei pressi del parcheggio sotterraneo, dove verrebbero nascoste le dosi di droga che poi vengono vendute agli studenti.

Altra zona che da settimane viene controllata è quella di via Bassetti, dove una macchinetta per effettuare le fototessere sarebbe diventato il luogo privilegiato dove consumare le dose, motivo per cui verrà richiesta la rimozione dell'apparecchiatura alla ditta.

Controlli questi che, sottolineano dal Comando di via del Pontiere, nascono dalle segnalazioni di cittadini, residenti e commercianti.