Movida in centro, auto rubate, controlli e incidenti: weekend intenso per la polizia locale di Verona

Quello che si è appena concluso è stato un fine settimana di grande lavoro per la polizia locale di Verona, impegnata in una serie di controlli e operazioni.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre sono state identificate 356 persone, di cui ben 112 minorenni, mentre sono state elevate circa 300 sanzioni al codice della strada soprattutto a causa della sosta selvaggia dei veicoli, visto l'eccezionale afflusso per i concerti in Arena e per numerosi locali che hanno attirato clienti anche da fuori delle mira cittadine.

In merito a quest'ultimo ambito, dal comando di via del Pontiere informano che sono state numerose le chiamate da parte di residenti del centro storico, sia per la musica proveniente dagli esercizi commerciali, ma anche per l'impossibilità di transito di veicoli per la presenza in strada di centinaia di consumatori, come in via Rosa, via Arche Scaligere e via Pellicciai. Su questo aspetto sono in corso gli accertamenti della Polizia Amministrativa che porteranno all'emissione di verbali e diffide ai gestori.

Controlli notturni sono scattati nei pressi dei locali situati nella zona delle Torricelle e di Cà di David, dove sono state ritirate cinque patenti per guida in stato d'ebbrezza e identificate 38 persone

Tre veicoli compendio di furto sono stati recuperati in zona Avesa, tra i quali una Mercedes A200 e una Smart rubate in Slovenia, che ora sono attesa di essere recuperate in depositeria dai proprietari residenti oltre confine.

Quattro gli incidenti rilevati dalla polizia locale, tutti senza feriti gravi, tra cui un investimento di pedone in vicolo Cavalletto, una fuoriuscita autonoma in via Binelunghe, un tamponamento in via Belfiore ed uno scontro tra due auto in viale Sicilia, dopo l'ennesimo salto dello stop da parte del conducente.

Sabato sera agenti ed ufficiali hanno fermato e controllato un autobus ATV della linea 138, sulla quale erano già stati segnalati alcuni comportamenti violenti e possessi di droga. Al termine delle verifiche, un cittadino marocchino è stato segnalato alla Prefettura scaligera, dopo che il cane Axel lo sorpreso con dell'hashish.