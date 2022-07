Sequestri di droga, multe, auto rubate: controlli a tappeto a Verona della polizia locale

Nella serata di mercoledì sono scattati i controlli approfonditi della polizia locale di Verona, con due unità cinofile e il nucleo operativo di polizia giudiziaria. Le zone interessate sono state quelle della stazione, lungo i Bastioni, Veronetta e San Massimo, dove sarebbero state segnalate situazioni di spaccio e degrado.

Dal Comando di via del Pontiere informano che sono state identificate 127 persone, elevate 34 sanzioni per violazioni al codice della strada, effettuati due sequestri di droga per 30 grammi complessivi, recuperati e restituiti ai proprietari due veicoli compendio di furto, inflitti due daspo urbani e sequestrato un veicolo in quanto scoperto da assicurazione.

Controllate anche 8 aree verdi e tre parchi giochi: grazie al fiuto di Pico ed Axel sono state rinvenute dosi di hashish, abbandonate da ignoti che si sono dileguati alla vista delle pattuglie.

Setacciata anche la zona del Tempio Votivo e piazzale XXV Aprile, la zona Stadio, via delle Coste, piazzale Guardini, Porta Vescovo, salita XX Settembre, Giardini Baden Powel, Alto San Nazzaro, via Valeggio, via Valerini, via Mameli e via Maestro Martino 14, con particolare attenzione a 6 esercizi pubblici su cui sono in corso agli accertamenti della polizia amministrativa.

Gli agenti hanno proceduto anche al controllo di piazza Libero Vinco e la zona di San Massimo con i parchi di via Don Leonardi, via Sesini, via Friuli dove sono stati identificati 9 ragazzi, con segnalazione alla Prefettura di una persona quale assuntore di droga.