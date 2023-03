Droga, degrado, controlli su persone, bus e auto: controlli a tappeto della polizia locale in città

Tra lunedì 6 e domenica 12 marzo, la polizia locale di Verona ha identificato 899 persone, di cui ben 105 minorenni, durante i controlli svolti in centro e nei quartieri.

Droga

Nella zona di viale Piave, via Fedrigoni e piazzale XXV aprile sono stati sequestrati 301 grammi di hashish grazie all'utilizzo delle due unità cinofile. Sono stati inoltre segnalati 8 assuntori di sostanze stupefacenti.

Accattonaggio

Sanzionate 23 persone di nazionalità rumena, croata, bulgara e italiana, intente ad effettuare attività di accattonaggio molesto.

Caso clamoroso quello di una donna che da settimane praticherebbe tale attività in mezzo alla carreggiata di corso Milano. Secondo quanto riferiscono dal Comando di via del Pontiere, si tratterebbe di una signora classe 1967 nata in Romania, che in 24 ore è stata sanzionata 9 volte in 24 ore ed è stata raggiunta anche da un ordine di allontanamento di 200 metri. Nonostante questo però, avrebbe continuato a tornare sul posto: non è possibile infatti notificarle il Daspo Urbano, dal momento che non risulta socialmente pericolosa. La stessa ha già accumulato ben 180 verbali, a riprova, sottolineano dalla polizia locale, che le norme attuali non consentono di aggredire i fenomeni di degrado urbano.

Auto rubate e assicurazione

16 auto sono state poste sotto sequestro perché scoperte dal punto di vista assicurativo, mentre sono stati recuperati 4 veicoli compendio di furto, tra cui uno in transito in via Forte Tomba, a bordo della quale si trovavano tre persone con arnesi atti allo scasso: rinvenuta anche un'arma ad aria compressa priva del tappo rosso.

Bus

Controllati 22 autobus tra sabato e domenica, con rinvenimento di sostanze stupefacenti a bordo di due di questi e altri 25 persone sanzionate perchè senza biglietto.

«Lo sforzo della polizia locale nel presidio del territorio e la collaborazione con le forze dell'ordine per il contrasto ai reati che comportano degrado e insicurezza è, come sempre massima - ha detto l'assessora alla Sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi -. In alcuni casi, stanti gli attuali strumenti giuridici disponibili, l'efficacia risulta però ridotta per l'impossibilità di impedire, di fatto, la recidiva e questa è una riflessione che rinvio a chi ha il potere di legiferare e in particolare ai parlamentari veronesi, che so da sempre molto attenti ai temi del degrado e della sicurezza urbana».