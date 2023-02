Nuovo blitz della polizia locale sui bus: denunce, multe e droga sequestrata

Si è riunito venerdì il Comitato Provinciale Ordine Pubblico sul tema della sicurezza in città e in provincia, con un occhio di riguardo al trasporto pubblico ed alcune tratte oggetto di diverse segnalazioni. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, della polizia locale, il direttore di Atv e quelli dei comuni maggiormente coinvolti da questa problematica, ovvero San Giovanni Lupatoto, Zevio, Ronco ed Albaredo d'Adige.

Al termine del confronto, il prefetto Cafagna ha optato per intensificare i controlli alle fermate dei bus e mettere in moto i servizi sociali dei comuni attraversati alle linee più problematiche, come la 138, oltre a mantenere alta l'attenzione nei luoghi dove i giovani si radunano e all'incremento del numero delle telecamere, anche per quanto riguarda i territori della provincia.

E sulla base di queste indicazioni, nel pomeriggio di venerdì la polizia locale di Verona ha svolto un altro maxi servizio, dopo quello di sabato scorso, sul più di venti pullman Atv, tra le 14 e le 20 di venerdì pomeriggio.

Con il supporto di due cani antidroga, gli ufficiali ed agenti del Reparto Territoriale, in supporto ai controllori dell'azienda di traporti, hanno identificato 280 persone, tra le quali erano presenti soprattutto giovani. Oltre alla linea 138, già nota per la presenza di individui che creano confusione e degrado a bordo dei mezzi, sono state controllate anche le linee 144, 61, 130 e 52, sia in entrata che in uscita dal capoluogo.

Un maggiorenne è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti, mentre sulla linea proveniente dal centro commerciale Adigeo tre giovani, di cui due minorenni, sono stati identificati e verranno segnalati all'autorità giudiziaria per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, considerato il grave comportamento tenuto nei confronti degli agenti.I minorenni, come indicato dal Prefetto Donato Cafagna, saranno segnalati anche i servizi sociali del comune di residenza, nella Bassa veronese. Altra dorga inoltre è stata sequestrata grazie alle unità cinofile, per 30 grammi di hashish complessivi.

Comminate 74 sanzioni per mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 20 pagate immediatamente, sul totale di 280 controllati. Sono state monitorate la zona di piazzale XXV aprile, porta Vescovo, piazza Bra e Pradaval, mentre ancora una volta sono risultate fondamentali le telecamere di videosorveglianza alle fermate e a bordo dei mezzi Atv.