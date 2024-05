Agenti di polizia locale "in presito" da Padova a Verona per la visita del Papa: protestano i sindacati

Clima teso a Padova, dove gli agenti della polizia locale e i sindacati hanno diffidato l'Amministrazione comunale e chiesto di revocare l'ordine di servizio con cui il Comando ha disposto l'invio di 12 uomini a Verona in occasione della visita di Papa Francesco.

La lettera: appello e assemblea

«Questa scelta è stata presa nonostante le reiterate segnalazioni anche scritte da parte nostra - scrivono Rsu e Ooss nella lettera riportata da PadovaOggi - successivamente al 15 di aprile, quando il personale di Padova ha prestato servizio a Verona per il Vinitaly. Rappresenta un grave atto nei nostri confronti e soprattutto verso i propri dipendenti. L'impegno preso con l'Amministrazione di Verona è volto esclusivamente a sopperire alle carenze di personale della loro polizia locale e a scongiurare eventuali defezioni. Loro sono, infatti, in stato di agitazione da oltre due mesi e in più, 18 maggio e 19 maggio sono in sciopero».

«Riteniamo inammissibile questo atteggiamento e che l'amministrazione di Padova si schieri apertamente contro la legittima azione sindacale, ostacolandola di fatto, e il sacrosanto diritto dei lavoratori di Verona a rivendicare migliori condizioni di lavoro. Ci chiediamo difatti perché, a differenza di quanto fatto per Vicenza in occasione dell'adunata degli Alpini o per altri comuni limitrofi che hanno richiesto il personale di Padova, non si sia proceduto ad una ricognizione tra il personale, di quello disponibile a detto servizio, ordinandolo invece d'impero in ordinario. In più, impiega gli agenti di Padova come strumento per tamponare le falle organizzative altrui, privando così ai 12 operatori di Padova il previsto riposo, peraltro già calendarizzato dal 10 aprile. Strumentalizza l'articolo 8 del disciplinare sull'orario della polizia locale, richiamando in servizio personale già programmato per il riposo per un evento che non appare non programmabile e soprattutto non è strettamente connesso al nostro territorio. Invia il proprio personale in un contesto difficile, teso, estraneo e sconosciuto, dove saranno utilizzati come meri strumenti per la gestione della viabilità come succede a dispetto della tanto sbandierata professionalità in ambito della sicurezza urbana e stradale».

«Diffidiamo l'amministrazione dall'invio degli agenti a Verona e preannunciamo l'adozione di ogni opportuna misura sindacale a tutela dei diritti dei lavoratori e della cittadinanza - chiude la lettera - . Sabato 18 sia al mattino che al pomeriggio, presso la sala Valeri, ci sarà una nuova assemblea del personale di polizia locale proprio in concomitanza con la visita del Santo Padre in quel di Verona. L'Azione sindacale non si ferma, soprattutto quando bisogna difendere i diritti di assemblea, sciopero e di riposo. Come già fatto presente, nell'incontro dello scorso 6 maggio, e nella comunicazione inviata il 10 maggio al Comando e all'Amministrazione, per i motivi sue esposti auspichiamo vivamente che il dispositivo venga revocato».

I sindacati veronesi

«È deplorevole che Verona sia costantemente carente di personale». A dirlo, intervenendo sul tema, è Stefano Gottardi, segretario generale Uil Fpl Verona. «Ogni volta che si verifica un grande evento nel territorio comunale, Verona necessità di aumentare il numero di agenti nei servizi esterni, per gestire le varie manifestazioni e i cantieri attuali e futuri».

«L'amministrazione ha annunciato l'assunzione di due agenti - ha aggiunto Marco Bognin, segretario organizzativo Uil Fpl - un numero troppo esiguo considerando che ne servirebbero circa cinquanta per gestire qualsiasi grande evento, come quello del prossimo 18 maggio in occasione della visita del Santo Padre, Papa Francesco.

Effettivamente, per affrontare l’avvenimento, sono stati chiesti in prestito gli agenti ai comuni di Bergamo, Trento, Vicenza e Padova. I colleghi di Padova hanno deciso di rifiutare il supporto, diffidando il Comune di procedere attraverso le organizzazioni sindacali e la propria RSU, costringendolo a retrocedere per evitare l’attivazione dello stato di agitazione.

Nel comunicato stampa del personale di Padova, viene espressa chiaramente l'opposizione alla violazione dell'azione sindacale dei colleghi di Verona, si sentono usati per coprire le carenze organizzative altrui, non rispettati nell'orario di lavoro pianificato, immersi in un contesto difficile, teso, estraneo e sconosciuto, dove sono considerati solo strumenti per gestire il traffico stradale.

Tutto ciò - ha concluso Bognin - contrasta con la valorizzazione necessaria degli agenti di polizia locale per i quali chiediamo una riforma effettiva della legge quadro che risale al 1986, la quale appare obsoleta e inadeguata a riflettere le crescenti mansioni e responsabilità degli agenti. È essenziale riconoscere e valorizzare adeguatamente le competenze del personale sia dal punto di vista economico che normativo».