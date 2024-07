Via libera al corpo di polizia intercomunale per Villafranca e Povegliano

È arrivato sia da Villafranca che da Povegliano il "Si" alla nuova polizia municipale comune. Con l'approvazione dei 2 consigli comunali (il 25 giugno a Villafranca e il 27 a Povegliano) prende il via infatti la gestione associata per entrambi gli enti, grazie ad un accordo giunto al termine di un costruttivo lavoro di preparazione.

«La strada intrapresa raggiunge l’obiettivo di dare al paese un servizio ancor più qualificato di quello fino ad oggi garantito - spiega il vicesindaco di Povegliano Maurizio Facincani, delegato alla sicurezza ed egli stesso ex comandante di polizia locale - venendo allo stesso tempo incontro alle nuove normative di Regione Veneto che incentivano questo tipo di aggregazioni tra Comuni del medesimo distretto. Abbiamo già avviato la procedura per l’assunzione dei nuovi agenti che andranno a incrementare i numeri del neonato corpo di polizia intercomunale. La sottoscrizione della convenzione inoltre consentirà l'accesso a contributi e finanziamenti specifici».

L’intesa prevede che le forze dell'ordine costituiranno dal 1° settembre un solo Corpo Intercomunale, senza limiti di confine sui 2 territori e disponibile a seconda delle necessità, con comando centrale situato a Villafranca. Attrezzature e mezzi saranno condivisi e verranno predisposte procedure organizzative uniche che tengano conto delle effettive necessità. I cittadini poveglianesi e villafranchesi potranno rivolgersi a entrambi gli sportelli, indipendentemente dal territorio comunale di provenienza. Questa sinergia avrà una ricaduta benefica importante secondo i due Comuni, perché di fatto si estenderanno le ore in cui sarà possibile accedere al servizio.

È stato anche fatto un importante accordo per coprire a Povegliano il periodo transitorio fino al 1 settembre, posto che nel frattempo l'unico operatore di polizia in servizio, la dottoressa Giulietta Bicego, ha di fatto già cessato il servizio operativo, essendo prossima alla pensione e avendo accumulato il periodo di ferie. Grazie all'intesa col comando villafranchese sono già operative sul territorio poveglianesi tre agenti donna. Ognuna svolgerà il servizio in turni alternati, garantendo la copertura necessaria.

«È un momento storico per Povegliano - conferma la sindaca Roberta Tedeschi –. Manteniamo la promessa fatta ai cittadini e alle cittadine di migliorare il servizio e con grande soddisfazione risolviamo una criticità decennale: rispetto delle regole, sicurezza e legalità sono una priorità per la nostra Amministrazione. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati con professionalità per questo risultato, in particolare il collega sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca per la sinergia e l'importante capacità di coordinamento, nonché il comandante Giuseppe Pregevole. Un ringraziamento alla dr.ssa Giulietta Bicego per i tanti anni di servizio nel nostro paese, con particolare attenzione ai piccoli cittadini e cittadine di Povegliano».