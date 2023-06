La storia della guardia giurata cui è stata ritirata l'arma dopo la denuncia del figlio per spaccio di droga e le precisazioni della polizia

Nei giorni scorsi da Verona è risaltata la notizia, ripresa anche da testate di carattere nazionale, che vedeva al centro il sequestro di una pistola e della relativa licenza nei confronti di una guardia giurata. La storia aveva poi interessato anche il Sindacato Autonomo Vigilanza Privata (Savip) che era intervenuto con un ricorso, commentando infine positivamente la decisione di restituire l'arma, ovviamente strumento di lavoro per una guardia giurata, avvenuta lo scorso 9 giugno. Molti quotidiani che avevano trattato la notizia, lo avevano fatto riassumendola sotto il motto "Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli e viceversa". Questo poiché, in breve, la pistola e la licenza sarebbero state inizialmente ritirate dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della questura di Verona dopo che i poliziotti avevano scoperto e denunciato per spaccio di droga il figlio del vigilante.

In sostanza, il padre, cioè la guardia giurata cui è poi stata ritirata l'arma, risultava totalmente estraneo alle vicende del figlio, ma, data la convivenza sotto lo stesso tetto con quest'ultimo, aveva in origine finito con il subirne pure lui delle ripercussioni. Il Savip, in un secondo tempo dopo la restituzione della licenza e della pistola, aveva voluto «ringraziare il Prefetto di Verona per la sensibilità mostrata nei confronti del lavoratore», in quanto, sempre secondo la ricostruzione dell'episodio fornita in una nota dal Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, proprio il prefetto scaligero «riconoscendo le ragioni del ricorso» avrebbe fatto «restituire l'arma al collega».

Tuttavia, nella giornata odierna, venerdì 16 giugno, la questura di Verona ha diramato una lunga nota nella quale, facendo riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi su questa vicenda, viene sottolineato che quest'ultimi «necessitano di alcuni chiarimenti», in quanto «potrebbero avere indotto ad una errata interpretazione circa l’operato di questo Ufficio». La nota della questura veronese, pertanto, ricorda innanzitutto che «vige, in capo al detentore, l’obbligo di assicurare che la conservazione dell’arma avvenga con ogni diligenza possibile nell’interesse della sicurezza pubblica». In merito, viene evidenziato che «si tratta di un concetto di prudenza generale che, per taluni versi, è assimilabile al comportamento che dovrebbe avrebbe il buon padre di famiglia nell’ordine in cui adotterebbe ogni cautela necessaria per impedire che un fucile oppure una pistola possa essere facilmente nella disponibilità di persone diverse dal detentore».

In aggiunta, dalla questura di Verona viene poi citato l'art. 20 della legge 110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), il quale pur prevedendo che la custodia delle armi debba essere assicurata «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica», tuttavia non indica nel dettaglio quali modalità debbano essere adottate dal detentore per la custodia di armi e munizioni. Per questo, precisa sempre la nota della questura di Verona, «la valutazione concreta è rimessa, singulatim, all’autorità di Ps dapprima, finanche, eventualmente adito, al giudice di merito». Proprio in tal senso, la questura scaligera precisa che, con riferimento alla citata vicenda, «a seguito di approfonditi accertamenti da parte di personale della Divisione Polizia Amministrativa» sarebbe dunque emerso che «il figlio convivente della guardia giurata relativa al caso specifico dell’articolo di stampa, risultava colpito da numerosi e gravi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio». Inoltre, gli agenti avrebbero «accertato che le armi e le relative munizioni di proprietà del padre, erano custodite presso l’abitazione di famiglia e che, conseguentemente, data la convivenza fra padre e figlio, quest’ultimo ne poteva avere la disponibilità, stante le insufficienti precauzioni adottate circa la conservazione dell’arma stessa».

Alla luce di queste considerazioni, la nota della questura di Verona prosegue spiegando che «sebbene i precedenti di polizia riguardassero la persona del figlio e non risultassero direttamente a carico della guardia giurata, tuttavia la coabitazione con un convivente gravato da elementi pregiudizievoli di una certa rilevanza e la contestuale assenza di adeguate misure di sicurezza per la custodia delle armi utilizzate per l’attività lavorativa, costituiscono elementi di per sé sufficienti ad effettuare un provvedimento cautelare di ritiro come quello in concreto adottato, al fine di preservare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone». Infatti, prosegue la spiegazione della questura scaligera, «l’azione cautelare è da adottare in presenza di tutte quelle situazioni che non offrono sufficienti garanzie di preservare la collettività da abusi o usi impropri delle armi in disponibilità, come prescritto dalla normativa vigente».

Proprio in tal senso, viene infine precisato nella nota, la questura scaligera riferisce di aver interessato «la Prefettura competente per materia e, successivamente, anche a seguito dei suggerimenti provenienti da questo Ufficio, l’interessato adottava nuove misure di sicurezza, ovvero poneva in essere le precauzioni suggerite». Infine, chiarisce da ultimo la questura veronese, una volta verificata «l’adeguatezza delle misure addotte e appreso del contestuale mutato quadro familiare, all’interno del quale il figlio risulta essere stato almeno temporaneamente domiciliato in un centro di recupero e venute meno le criticità precedentemente rilevate», la stessa polizia spiega in conclusione di aver proceduto alla «restituzione delle armi e del porto d’armi alla guardia giurata, imponendo comunque delle prescrizioni ai sensi dell’art. 38 co. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza finalizzate alla tutela per la sicurezza e l’ordine pubblico».