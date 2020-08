Fate attenzione alla finta mail Inps che segnala divergenze nei pagamenti previdenziali

Secondo quanto riportato dal Commissariato di PS On Line – Italia è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing, finalizzata a sottrarre fraudolentemente dati sensibili, con la falsa motivazione che sarebbero state trovate divergenze sui pagamenti dei contributi previdenziali. L'invito della polizia a tutti gli utenti è quindi quello di ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del "Bonus 600 euro", o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps.

A tal riguardo giova ricordare che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili.