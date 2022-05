Secondo arresto per droga in una settimana in zona stazione, bloccato 29enne

Ieri sera, 10 maggio, in Piazzale XXV Aprile gli agenti delle Volanti di Verona hanno arrestato un 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E si è trattato del secondo arresto in meno di una settimana compiuto dai poliziotti nella zona della stazione di Verona Porta Nuova. Poliziotti che, giovedì scorso, avevano arrestato un 21enne trovato in possesso di hashish e cocaina.

Alla vista della polizia, il 29enne ha tentato di eludere il controllo, allontanandosi e gettando a terra la droga che aveva con sé. La fuga del giovane è stata però breve: dopo pochi metri, è stato bloccato e la sostanza stupefacente di cui aveva tentato di disfarsi è stata recuperata.

La droga, più di 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per essere cedute, è stata sequestrata insieme alla somma di 60 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e a un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato dal pusher per mettersi in contatto con i clienti.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del 29enne la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona e ha concesso il nulla osta all'espulsione dal territorio nazionale.