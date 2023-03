La polizia ha arrestato un diciottenne a Verona trovato con hashish, Mdma ed Lsd

La questura di Verona riferisce in una nota di un arresto compiuto da parte degli agenti delle volanti nei confronti di un giovane di 18 anni, il quale sarebbe stato trovato in possesso di «due panetti di hashish, venti involucri di Mdma, 16 francobolli di Lsd, un bilancino di precisione e 180 euro in contanti». La polizia spiega che il controllo sarebbe avvenuto all'esterno di un locale di via Giolfino a Verona, durante la notte di giovedì.

Il ragazzo, spiega sempre la nota della polizia, sarebbe stato segnalato alla centrale operativa della questura «intorno alle due dopo essere stato visto con della droga all’ingresso della discoteca». Il diciottenne è stato quindi «immediatamente intercettato dagli agenti delle volanti ancora nei pressi del locale notturno».

La quantità di stupefacente trovato dagli agenti nel corso della perquisizione personale li ha poi indotti a condurre ulteriori accertamenti anche all’interno dell’abitazione del giovane. Qui, sempre secondo ciò che riferisce la questura di Verona, sarebbero stati trovati «nascosti nella camera da letto, altri 6 pezzi di hashish, 2 involucri di cellophane trasparente contenenti Mdma, quattro pasticche di ecstasy, marijuana e 8.200 euro in contanti».

La polizia spiega che sia la droga sia il denaro «sono stati sequestrati», mentre il diciottenne, il quale risulterebbe peraltro «già noto alle forze dell’ordine», è stato condotto su ordine del pubblico ministero, presso il carcere di Montorio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La questura riferisce che ieri pomeriggio il giudice «ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane gli arresti domiciliari». La stessa nota della polizia, infine, precisa che «la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».