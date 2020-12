Morte Maradona, ex Hellas Cossato a Berizzi: «Al tuo funerale solo gatti in cerca di topi»

Michele Cossato sul proprio profilo ufficiale Instagram si definisce «amante dei viaggi, golfista, ex calciatore», ma quest'oggi il suo nome torna in auge per essere finito al centro dell'ennesima polemica social che vede fronteggiarsi, da un lato, la città di Verona, la sua squadra principale e la sua tifoseria, e dall'altro il giornalista Paolo Berizzi. Cossato ha giocato nell'Hellas dal 2000 al 2003, ma era nato calcisticamente nelle giovanili del Chievo Verona dove ha poi militato a lungo: prima '86-'87, poi '88-'90 e infine dal 1991 al 1997.

Ad accendere la miccia del nuovo scontro politico/sportivo è stata (poteva non essere così?) la morte di Diego Armando Maradona. Scrive Berizzi su Instagram il 26 novembre commemorando "el pibe de oro":

«Uno dei suoi gol più belli Maradona l'ha segnato contro le tifoserie che da anni discriminano i napoletani con schifosi cori razzisti già intonati da un politico (condannato) che lo insultava e ora chiede di pregare per lui. [per non dimenticare]».

Tra i molti commenti a tale post, ne è spuntato fuori uno anche dell'ex calciatore dell'Hellas Verona Michele Cossato che difficilmente avrebbe potuto passare inosservato:

«Pensa che quando morirai tu, forse al tuo funerale ci saranno solo i gatti alla ricerca dei topi. Pezzente».

Lo stesso Michele Cossato ha poi rincarato la dose:

«Odiatore seriale! Razzista e arrogante. Se invece uno la pensa come berizzo (sic) va tutto bene. Studia caro berizzino».

A questo punto l'utilissima polemica social è divampata. Così ha scritto sempre il giornalista Berizzi via Twitter mostrando al pubblico il commento dell'ex calciatore, golfista e amante dei viaggi:

«Questo è il garbato messaggio che mi ha inviato su IG Michele Cossato, ex attaccante Hellas Verona (di cui è Ambasciatore) e dirigente sportivo. Lo ricordavo in campo. Oggi è ridotto così. Complimenti. P.s. Nel mio post sottolineavo impegno Maradona contro il razzismo».

Il giornalista Paolo Berizzi ha poi rintuzzato ulteriormente la società Hellas Verona con un nuovo tweet accompagnato da minuzioso tag all'account ufficiale gialloblu:

«Confido che Hellas Verona FC faccia sapere se si riconosce nelle parole sconcertanti del suo ambasciatore Michele Cossato. Chiedo anche alla società se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di un dirigente che rappresenta in questo modo l'immagine del club».

Inevitabile, giunti a questo punto, che pure la società sportiva Hellas Verona finisse con l'intervenire in merito alla focosa diatriba:

«In merito a quanto apparso su web e social, Hellas Verona FC precisa che Michele Cossato non è un tesserato, né un dirigente dello scrivente Club e non è mai stato incaricato ufficialmente di rappresentare Hellas Verona FC».

Finita qui? Neanche per ischerzo. Il giornalista Paolo Berizzi ha quindi commentato la nota di precisazione del club gialloblu andando a ripescare un post Instagram dell'Hellas Verona risalente al 25 ottobre 2019 nel quale l'ex calciatore Michele Cossato viene definito «ambasciatore gialloblu», infine scrivendo:

«Fa piacere che, dopo l'investitura ufficiale un anno fa allo stadio Bentegodi come Ambasciatore Gialloblu, Hellas Verona FC abbia scaricato Cossato. Capisco: non dev'essere facile avere a che fare con certa gente e con una curva che inneggia a Hitler e fa ululati razzisti».

To be continued...

