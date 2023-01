Tutela delle risorse del PNRR: anche Sommacampagna sigla l'intesa con la guardia di finanza

Anche Sommacampagna si aggiunge alla lista dei Comuni veronesi che si avvalgono dei servizi delle Fiamme Gialle scaligere per la tutela del corretto utilizzo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Mercoledì mattina il comandante provinciale della guardia di finanza di Verona, tenente colonnello Vittorio Francavilla, e il sindaco Fabrizio Bertolaso, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici, sia economici che finanziari, in danno delle misure di sostegno e incentivo derivanti dal PNRR.

L'intesa firmata presso la caserma "A. Martini", è simile a quelle stipulate nelle scorse settimane dal comando provinciale di Verona con le amministrazioni del territorio.

Il colonnello Francavilla, dopo aver ringraziato il primo cittadino Bertolaso per l’adesione all’accordo, ha sottolineato che il rafforzamento delle sinergie istituzionali ha il fondamentale obiettivo di presidiare la corretta finalizzazione delle risorse rivenienti dal PNRR, importante occasione di sviluppo.

Presenti alla stipula anche il segretario del Comune di Sommacampagna, dottor Tommaso D’Acunzo, e il comandante del gruppo della guardia di finanza di Villafranca di Verona, Maggiore Alessandro Laguidara.

In concreto, l'intesa protocollare favorisce il rapido scambio di informazioni e notizie ritenute rilevanti per prevenire, ricercare e contrastare potenziali illeciti in danno dei pubblici interessi economico-finanziari connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Next generation EU.