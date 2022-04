Caso plusvalenze, tribunale Figc proscioglie tutti. Anche il Chievo Verona

Tutti prosciolti, anche il Chievo Verona. Come appreso da Ansa, il tribunale della Figc ha respinto i deferimenti presentati dal procuratore due settimane fa per il caso plusvalenze.

Non sono state ancora rese note le motivazioni, ma intanto 59 dirigenti ed undici società calcistiche possono tirare un sospiro di sollievo. Per tutti, il Tribunale Federale Nazionale ha deciso per il proscioglimento da tutte le accuse. Prosciolti dunque sia i soggetti finiti a giudizio sia le società, fra cui era presente anche il Chievo Verona. Cinque i club di Serie A che erano stati deferiti: Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli. E oltre a questi cinque e al Chievo, erano coinvolti i club di Serie B Parma e Pisa ed il Novara, la Delfino Pescara 1936 e la Pro Vercelli.