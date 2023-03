Plateatici abusivi e "bar fracassoni", 27 interventi della polizia locale a Verona

Quella appena trascorsa è stata una settimana impegnativa per la polizia locale di Verona, che è stata chiamata in causa per operazioni di contrasto ai plateatici abusivi in centro storico e anche per il ritorno dei cosiddetti "bar fracassoni", dal momento che le temperature più miti invogliano i clienti a permanere all'esterno dei locali, dove verrebbe amplificata musica ma soprattutto dove gli schiamazzi impedirebbero il normale riposo ai residenti.

Come riferiscono dal Comando di via del Pontiere, sono stati ben 27 gli interventi nei locali a causa del rumore, di cui ben 15 nella notte tra venerdì e sabato, 5 dei quali saranno raggiunti da una sanzione. In due casi la carreggiata stradale impediva il transito dei veicoli, come accertato anche dai sistemi di videosorveglianza. Nessuno dei locali aveva steward per il controllo dell'area esterna e la presenza di numerosi avventori creava anche problemi alle pattuglie per gli interventi.

In zona universitaria sono stati sanzionati ben 108 veicoli in divieto di sosta, con intralcio ai passi carrai, mentre sono in corso gli accertamenti sui plateatici utilizzati. E proprio sulle aree esterne si è concentrata l'attenzione degli agenti, che su richiesta del settore Commercio hanno provveduto a rimuovere d'ufficio alcuni plateatici, ora depositati presso i magazzini comunali, le cui concessioni erano scadute a novembre, sia nella zona di corso Porta Nuova che all'interno della zona a traffico limitato. Verranno redatti verbali per l'inottemperanza ai provvedimenti di sgombero e per l'area non autorizzata di vendita: sono ben 21 gli esercizi commerciali che non hanno adempiuto alla rimozione di ombrelloni, fioriere ed altri accessori.

Nella notte una segnalazione alla Procura per guida in stato d'ebbrezza e ben 5 veicoli rimossi tra piazza SS. Apostoli e altre vie in ZTL.